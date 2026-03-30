İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir pazar yeri ve evi hedef alması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki pazar yeri ve bir evi hedef alması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda toplamda 1247 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, başta güney ve doğu kesimleri ile başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi olmak üzere Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı sivil yoğunluğunun yüksek olduğu Bint Cubeyl ilçesinin merkezinde bir pazar yerini hedef aldı.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şehabiye beldesinde bir evi hedef aldığı saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı

Trump, İran'da kiminle görüştüklerini açıkladı! Tarih de verdi
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var

Sokak ortasında çekip vurdu: Babamın selamı var
Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu

Dün akşam verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Kabe'yi ziyaret eden bir adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı

Kabe'yi ziyaret eden adam, dilek hakkını bakın neyden yana kullandı
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına provokatif kutlama

İsrailli bakan, Filistinli esirleri hedef alan yasayı böyle kutladı