İsrail, Lübnan'ın Güneyine Saldırılar Düzenledi: 16 Ölü

BEYRUT, 13 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gece boyunca düzenlediği ve salı gününün ilk saatlerine kadar süren saldırılarda en az 16 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Yerel kaynakların bildirdiğine göre gece saatlerinde Kefer Dunin köyündeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, Nebatiye kentinde bir sivil savunma ekibini hedef alan saldırıda 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini, yaralı bir kişiyi kurtarmaya çalışırken yaralanan bir kadın sağlık görevlisinin de daha sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı "İsrail'in uluslararası insani hukuku ihlal ettiğinin ve uluslararası normları hiçe saydığının başka bir kanıtı" diye nitelendirildi.

Yerel kaynaklar, Zuveyr kent meydanında bir aracı hedef alan bir İHA saldırısında ise daha önceki bir saldırıda yaralanan bir kişiyi hastaneye götüren 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Sur kenti yakınlarında bir motosiklete düzenlenen bir İHA saldırısında bir Suriye vatandaşı yaşamını yitirirken, eşi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, Cibşit kasabasına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Bakanlık, İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 12 Mayıs itibarıyla 2.882'ye, yaralı sayısının ise 8.768'e yükseldiğini açıkladı.

Lübnanlı kaynaklara göre, gece saatlerinde Deyr Mimas köyüne sızma operasyonu düzenleyen İsrail güçleri, güneş enerjili bir su pompa istasyonuna patlayıcı yerleştirdi. Sabah saatlerinde tesiste yaşanan patlamada büyük çapta hasar oluştuğu kaydedildi.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail güçlerinin Bint Cubeyl kentinde çok sayıda evi havaya uçurduğunu duyurdu.

Hizbullah ise, sınır yakınındaki İsrail askerlerini hedef alan roket ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.

