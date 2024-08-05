İsrail'den bir suikast daha! Hizbullah'ın üst düzey ismi öldürüldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanı Ali Cemalleddin Cevad'ın öldüğü bildirildi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmesinin ardından Orta Doğu'da savaş sesleri yükselmeye başladı. İran ve Lübnan Hizbullah'ı peş peşe intikam çağrıları yaparken, İsrail tansiyonu yükseltecek bir saldırıda daha bulundu. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda Hizbullah komutanı öldürüldü.

HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Zibdin beldesinden 37 yaşındaki Hizbullah mensubu Ali Cemalleddin Cevad'ın öldüğü ifade edildi. İsrail ordusu ise Cevad'ı hedef alan hava saldırısına ilişkin bir görüntü yayınlayarak, Cevad'ın Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğunu öne sürdü.

Ordu açıklamasında, Cevad'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki Aba beldesinde motosikletle seyir halindeyken vurulduğu belirtildi. İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 394'e yükseldi.

HİZBULLAH İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail saldırısında öldürülen Fuad Şükür'ün cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İsrail ile savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini söylemişti. "İsrail kırmızı çizgileri aşsa bile tek çözüm Gazze'de savaşın sona ermesi" diyen Nasrallah, İsrail'e yanıt verileceğini duyurmuştu.