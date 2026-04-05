Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli genci öldüresiye darbetti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesine yaptığı saldırıda Filistinli bir genci öldüresiye darbettiği belirtildi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un Kusra beldesine saldırı düzenleyerek Filistinlilere ve mülklerine zarar verdi.

Saldırıda Filistinlilere ait iki kümes ve evler ateşe verildi. Filistinli bir genç çalıştığı yerden çıkarılarak İsraillilerin saldırısına uğradı.

İsrailliler, Filistinli genci öldüresiye darbetmelerinin ardından sokağa bıraktı.

Gencin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını da artırdı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Kusra beldesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sıklıkla baskın ve saldırılarına uğruyor.