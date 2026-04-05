Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli genci öldüresiye darbetti

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesinde düzenlediği saldırıda, bir Filistinli genç ağır şekilde darbedilerek hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ayrıca Filistinlilere ait mülkler ateşe verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesine yaptığı saldırıda Filistinli bir genci öldüresiye darbettiği belirtildi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un Kusra beldesine saldırı düzenleyerek Filistinlilere ve mülklerine zarar verdi.

Saldırıda Filistinlilere ait iki kümes ve evler ateşe verildi. Filistinli bir genç çalıştığı yerden çıkarılarak İsraillilerin saldırısına uğradı.

İsrailliler, Filistinli genci öldüresiye darbetmelerinin ardından sokağa bıraktı.

Gencin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını da artırdı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Kusra beldesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sıklıkla baskın ve saldırılarına uğruyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Ters yöne giren sürücünün pişkinliği: Vatan Emniyet’ten alınacaksın

Yaptığı yetmedi bir de tehdit yağdırdı: Vatan Emniyet’ten alınacaksın