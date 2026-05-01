İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Sakarya ve çevre illerde protesto edildi

Sakarya, Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Orhan Camisi önünde toplandı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) İl Gençlik Koordinatörü Batuhan Çelik, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların, insanlığın ortak hafızasında derin yara olduğunu söyledi.

Gazze'deki insani felakete dikkati çekmek ve bölgeye temel insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na gece saatlerinde insansız hava araçları ve çeşitli elektronik sinyal kesme faaliyetleriyle sivil girişimin güvenliğinin olumsuz etkilendiğini belirten Çelik, "Katılımcıların baskı ve yönlendirmeye maruz kaldığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü, tüm devletlerin ve sivil girişimlerin ortak güvencesi altındadır. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen yaklaşımdır." diye konuştu.

Çelik, hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini dile getirerek, "Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu yakından takip edilmektedir. Sürecin her aşaması dikkatle izlenmekte ve gerekli adımlar atılmaktadır. Bugün burada ortaya konulan duruş, daha geniş bir çerçevede, insan onurunu, adaleti ve temel hakları savunan yaklaşımın ifadesidir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesinin önemine değinen Çelik, "Temennimiz ve inancımız odur ki en kısa zamanda Gazze özgürlüğüne kavuşacak, zulüm sona erecek ve özgür bir Gazze, insanlığın ortak vicdanında yerini bulacaktır." dedi.

SİMDER Başkanı Yahya Bakır'ın da konuşma yaptığı program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ve Lütfi Bayraktar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de katıldı.

Bartın

Hükümet Caddesi Arap Camisi önünde toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri adına basın açıklamasını Muhammet Zahid Dilman okudu.

Dilman, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün, tüm devletlerin ve sivil girişimlerin ortak güvencesi altında olduğunu aktaran Dilman, "Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Ortak bir tutum alınması, uluslararası sistemin tutarlılığı açısından zorunluluktur." dedi.

Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edilen programa, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Bolu

Bolu'da cuma namazının ardından Kadı Cami önünde toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Akyüz, dünyanın bugün, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu kaydetti.

Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığını ifade eden Akyüz, bu saldırının sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığına dikkati çekti.

Akyüz, "Siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak. Tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket, Allah'ın izniyle zulmün sonunu getirecektir." dedi.

Gruptakiler, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Düzce

Düzce'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cedidiye Camisi önünde toplandı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından platform adına açıklama yapan Mücahit Yüksel, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan saldırıyı kınadıklarını kaydetti.

Gece saatlerinde insansız hava araçları ve çeşitli elektronik sinyal kesme faaliyetleriyle insani yardım taşıyan sivil girişimin güvenliğinin olumsuz etkilendiği ve katılımcılarının baskı ve yönlendirmeye maruz kaldığı yönünde bilgilerin kamuoyuna yansıdığını aktaran Yüksel, "Uluslararası seyrüsefer özgürlüğü tüm devletlerin ve sivil girişimlerin ortak güvencesi altındadır. Bu ilkenin ihlal edilmesi uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

Dua edilmesinin ardından sona eren etkinliğe, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Müftüsü Osman Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ve Memur-Sen Düzce İl Başkanı İsmail Atay ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak

Uzun Mehmet Camisi önünde cuma namazının ardından toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Sadettin Dede, Gazze'de ortaya çıkan tablonun, temel insani değerlerin ağır şekilde ihlal edildiği duruma dönüştüğünü belirtti.

Dede, filoya İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının kabul edilemez müdahale olduğunu vurgulayarak, bu duruma toplumların sessiz kalmaması gerektiğini kaydetti.

Filoda yer alan vatandaşların ve diğer yolcuların durumunun yakından takip edildiğini aktaran Dede, "Sürecin her aşaması dikkatle izlenmekte ve gerekli adımlar atılmaktadır. Bugün burada ortaya konan duruş, daha geniş bir çerçevede, insan onurunu, adaleti ve temel hakları savunan yaklaşımın ifadesidir." dedi.

Program, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından sona erdi.