İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de felçli genç yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde açlığın son kurbanlarından 26 yaşındaki Kerem Halid Cemal'in yakınları hiçbir şey yapamadıklarını, ölen yakınlarının gözlerinin önünde acı çekmesini izlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

İsrail soykırımı başlamadan önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta yaşayan Cemal, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle ailesiyle birlikte orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na göç etmek zorunda kaldı.

Çocukluğundan beri kas kaybı ve kısmi felç olan Cemal'e özel beslenme programı uygulanması gerekiyordu.

Ancak Cemal'in ailesi İsrail'in Filistinlileri açlığa mahkum ettiği Gazze'de tedavisi için gerekli beslenme programını sağlayamadı.

Cemal'de bir süre sonra İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikası sonucu yetersiz beslenme komplikasyonları görülmeye başlandı.

İlk olarak Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesine kaldırılan Cemal, ardından Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cemal, hastaneye yetersiz beslenme sonucu sağlık durumu kritik bir hal alınca getirildi.

Cemal, bölgedeki tıbbi malzeme, ilaç ve tedavi edici besinlerde yaşanan ciddi yokluk nedeniyle günlerce acı çektikten sonra hayatını kaybetti.

"Her şey yok oldu"

Amcası Muhammed Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cemal'in sağlık sorunlarından dolayı, yiyecekleri olması gerektiği gibi sindirememesi nedeniyle öğütülmüş meyvelerden oluşan bir beslenme programı uygulamaya çalıştıklarını anlattı.

Amca Cemal, "Kerem, 26 yıl boyunca öğütülmüş meyvelerden oluşan özel bir perhizle yaşadı. Hastalığı için ona ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladık ve sağlığı stabildi. Ancak yerinden edilme ve kıtlıktan sonra en temel beslenme ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldik." dedi.

Yaşadıkları durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Cemal, "Meyve yok, öğütmek için gerekli aleti çalıştıracak elektrik yok, sindirebileceği besin yok. Beslenme düzenini değiştirmek zorunda kaldık ve vücudu günden güne çökmeye başladı. Aciz şekilde, hiçbir şey yapamadan gözlerimizin önünde acı çektiğini izledik." diye konuştu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk en az 154 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği vurgulanıyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 239 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 894 kişi de yaralandı.