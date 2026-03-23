Haberler

Lübnan'dan atılan roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'dan atılan roket, İsrail'in Kiryat Şimona yerleşiminde yaralanmalara neden oldu. Biri ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı ve roket, bir otobüste maddi hasara yol açtı.

TEL İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşiminde Lübnan'dan atılan roket nedeniyle biri ağır, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, roket saldırısının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mensuplarınca gerçekleştirildiği aktarıldı.

Lübnan'dan fırlatılan roketin yerleşim yerindeki yola isabet ettiği ve bir otobüste maddi hasara yol açtığı kaydedildi.

İsrail basını, Kiryat Şimona'da son iki saatte aralıklarla sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise roket saldırısında biri ağır, iki kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yüzüne şarapnel isabet eden ağır yaralının helikopterle Hayfa'daki Rambam Hastanesine nakledildiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
