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Otomobil, ağaca çarptı; evli çift öldü, 3'ü çocuk 4 yaralı

Otomobil, ağaca çarptı; evli çift öldü, 3'ü çocuk 4 yaralı
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Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü Özgür Doğan ve eşi Tuba Doğan hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Özgür Doğan ile eşi Tuba Doğan (35) yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Medişeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Doğan idaresindeki 34 AAY 806 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Özgür Doğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Tuba Doğan, Elif Nur Doğan (12), Nisa Nur Doğan (7), Hira İkra Doğan (1) ile Ruken Kaçmen (18) ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tuba Doğan da yaşamını yitirdi. Ruken Kaçmen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edilirken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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