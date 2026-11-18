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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına Ocak 2025'te başlattığı saldırılar sırasında yıktığı evlerin yerine açtığı yolları kalıcı askeri alana dönüştürerek el koyma kararı aldığı bildirildi.

Alınan kararın, mülk sahiplerinin söz konusu alanlara bir daha ev yapmasını hukuken ve fiilen yasaklamak anlamına geldiği vurgulandı.

Tulkerim Mülteci Kampı Hizmetleri Halk Komitesinden yapılan ve haritalar ile askeri emrin de eklendiği yazılı açıklamada, " İsrail'in aldığı askeri karar, Tulkerim ve Nur Şems kamplarından yerinden edilen binlerce ailenin geleceğini belirsizliğe sürüklüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının yeni bir tırmandırma adımı atarak saldırılar sırasında yıkılan evlerin enkazı üzerinde açılan yollara el konulmasına yönelik askeri karar çıkardığı kaydedildi.

Kararın yeni açılan yolları "askeri bölge" ve kalıcı birer askeri yol olarak sınıflandırdığına dikkati çekilen açıklamada, zorla yerinden edilen sakinler geri dönse dahi arazi ve mülk sahiplerinin bu alanlara bir daha ev yapmasının ve yeniden inşa faaliyetinde bulunmasının hukuken ve fiilen yasaklandığı belirtildi.

Komite, ilgili insan hakları kuruluşları ve hukuk kurumlarına kararı takip etme, itirazda bulunma, arazi ve mülk sahiplerinin haklarını koruma, ayrıca yerinden edilmeyi kalıcı hale getirecek ve halkın evlerine dönerek yeniden inşa yapmasını engelleyecek her türlü uygulamayı reddetme çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı askeri saldırıları birkaç gün içinde Tulkerim ve Nur Şems kamplarını da kapsayacak şekilde genişletmişti.

Filistinli resmi kaynaklara göre bu saldırılar, 34 bin Filistinlinin yerinden edilmesine, büyük çaplı yıkıma ve yıkılan evlerin enkazı üzerinde yeni yollar açılmasına yol açtı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetten Cenin, Tulkerim ve Nur Şems kamplarından yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşüne ilişkin bir takvim sunmasını talep etmiş ve yanıt için 23 Kasım'a kadar süre tanımıştı.

İsrail ordusunun 2025 başından bu yana binlerce sakinin kamplara dönüşünü engellemeye devam ettiği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, saldırıların ilk yılında Cenin kampında 676, Nur Şems'te 382 ve Tulkerim'de 402 olmak üzere söz konusu üç kampta toplam yaklaşık 1460 bina tamamen veya kısmen yıkıldı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar kapsamında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, ev ve tesislerin yıkılması, cami ve araçların kundaklanması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin tarlalarına erişiminin engellenmesi, Filistin topluluklarının yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Kaynak: AA