İsrail'in İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine saldırılarında 30 asker ve 1 Kızılay görevlisi hayatını kaybetti

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İsrail'in İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine saldırılarında 30 asker ve 1 Kızılay çalışanı toplamda 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine saldırılarında 30 asker ve 1 Kızılay çalışanı toplamda 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Doğu Azerbaycan Valisi Behram Sermest, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in eyalet genelinde bugün 19 noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.

Sermest, "Siyonist rejimin cuma sabahından bu yana bu eyalete yönelik saldırıları sonucunda İslam vatanını savunurken 30 asker ve bir Kızılay mensubu şehit düştü, 55 kişi yaralandı." dedi.

Vali Sermest, saldırıların eyalete bağlı Tebriz kentinde 12 noktaya gerçekleştirildiğini belirterek, Bostanabad, Şebister, Azerşehr, Merage ve Türkmençay ilçelerinin de saldırıların hedefi olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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