Haberler

İsrail'in ABD ile hedef aldığı İran'a yönelik saldırılarını birkaç hafta daha sürdüreceği iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli yetkililer, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını birkaç hafta daha sürdüreceklerini bildirdi. Lübnan'a yönelik saldırıların da artması bekleniyor.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan siyasi bir kaynak, "İran ile savaş birkaç hafta daha devam edecek. En az iki haftalık ek uzatma sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan gazeteye konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, Lübnan'a saldırıların da kısa süre içinde yoğunlaşacağını ancak şu an ağırlık merkezlerinin İran olduğunu belirtti.

Güvenlik yetkilileri, Hizbullah'ın saldırı kapasitesini tamamen bitiremeyeceklerini ancak amaçlarının Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ne kadar "net geri püskürtme" olduğunu iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bugün yaptığı açıklamada, gelecek hafta ABD ile İran'a düzenledikleri saldırıları önemli ölçüde yoğunlaştıracaklarını duyurmuştu.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u da hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Hürmüz krizi faturayı kabarttı! 7 ülke her gün milyarlarca dolar kaybediyor

Savaşın 7 ülkeye faturası ağır oldu! Günlük kayıp öyle böyle değil
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Yeniden lider seçilen Kim'e 0,07'lik karşı oyu kim verdi?
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı