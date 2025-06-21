İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları BMGK'da Kınandı

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Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir'in BM Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcileri, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını bölgesel barışı tehdit ettiği gerekçesiyle kınadı. Temsilciler, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgedeki istikrarı zayıflattığını belirtti.

Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) temsilcileri, İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri hedef alan saldırılarını bölgesel barışı tehdit ettiği gerekçesiyle kınadı.

New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturum Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir'in talebi üzerine gerçekleştirildi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Tel Aviv yönetiminin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılarını kınayarak "Bu durum bizi görülmemiş bir nükleer felakete sürükleyebilir." dedi.

Nükleer tesislerin saldırılarla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Nebenzia, Tel Aviv yönetiminin İran'a yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da "İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini tehlikeye attığını ve bölgesel barış ile istikrarı zayıflattığını" vurguladı.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed ise "İsrail tarafından gerçekleştirilen açık saldırıları ve askeri harekatı hiçbir tereddüde yer bırakmadan kınıyoruz. Bu eylemler, tüm bölge ve ötesi için ciddi tehdit ve büyük tehlike teşkil etmektedir." dedi.

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, İsrail'in saldırılarının "sebepsiz ve haksız" olduğunu belirterek, bu eylemleri BM Şartı'nın açık ihlali olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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