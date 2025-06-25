İsrail'in İran'a Saldırıları: 606 Ölü, 5,332 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in son 12 günde İran'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 606'ya, yaralı sayısı ise 5,332'ye ulaştı. İran Sağlık Bakanı, son saldırıları en dehşet verici olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, iki ülke arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

TAHRAN, 25 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in son 12 günde İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 606'ya, yaralananların sayısıysa 5,332'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, salı günü yaptığı açıklamada 104 kişinin hayatını kaybettiği ve 1342 kişinin de yaralandığı son 24 saati, 13 Haziran'da başlayan hava çatışmalarından bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği "en dehşet verici saldırı ve düşmanlık eylemi" olarak nitelendirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı da çatışmanın başlangıcından bu yana 28 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3,238 kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi gecesi, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Hem İran hem de İsrail'in ateşkes yapmayı kabul etmesinden saatler sonra sonra iki taraftan da ihlaller bildirilirken, iki taraf da misilleme yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

Yanardağın içine düştü! 4 günlük arama çalışmalarından acı haber
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.