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Trump'a İran suikast tehdidi uçağını değiştirtti

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ABD'li istihbarat yetkililerinin, İran kaynaklı bir suikast tehdidi olduğuna dair İsrail tarafından iletilen istihbaratı "ikna edici bulmamasına" karşın bunun, Başkan Donald Trump'ın Ankara'da uçak değiştirmesine neden olduğu öne sürüldü.

ABD'li istihbarat yetkililerinin, İran kaynaklı bir suikast tehdidi olduğuna dair İsrail tarafından iletilen istihbaratı "ikna edici bulmamasına" karşın bunun, Başkan Donald Trump'ın Ankara'da uçak değiştirmesine neden olduğu öne sürüldü.

Konuya yakın bazı eski ve görevdeki ABD'li istihbarat yetkilileri, İsrail tarafından ABD Merkezi Haberalma Teşkilatına (CIA) iletilen suikast tehdidine dair The Washington Post gazetesine konuştu.

ABD'li yetkililer, istihbaratın güvenilirliği konusunda şüpheler olmasına rağmen Gizli Servis'in daha önce yaşanan suikast girişimleri nedeniyle riske girmek istemediğini ve "tedbir" amacıyla Trump'ın 8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'nden ayrılışı sırasında uçağının değiştirildiğini iddia etti.

ABD'li istihbarat yetkilileri, İsrail'in bu bilgiyi paylaşmaktaki amacının sadece bilgilendirmek değil, ABD'nin bölge politikasını ve Trump'ın karar alma süreçlerini etkilemek olabileceğine dikkati çekti.

Görevdeki bir ABD'li yetkili, İsrail'in İran'ı açık ara en acil yakın dönem tehdidi olarak gördüğünü söyledi.

Buna karşın İsrail'in Türkiye'yi orta ve uzun vadeli bir tehdit olarak değerlendirdiğini kaydeden yetkili, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel yakınlığın güçlendirdiği Washington-Ankara bağlarından endişe duyduğunu belirtti.

Beyaz Saray'dan konuya dair yapılan açıklamada ise Trump'ın hayatına yönelik tehditlerin ciddiyetle ele alındığı ve Gizli Servis'in koruma görevini başarıyla yerine getirdiği vurgulandı.

Trump, F-16 savaş uçakları eşliğinde İngiltere'ye götürüldü

Trump'ın 8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'nden ayrılışı sırasında Katar tarafından hediye edilen yeni uçağın güvenlik yetersizliği iddiaları ve İsrail'den gelen istihbarat nedeniyle Air Force One uçağından gizlice indirildiği ve bir havalimanı ikram kamyonuyla C-32A tipi askeri uçağa bindirilerek F-16 savaş uçakları eşliğinde İngiltere'ye götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Başkan Trump da Gizli Servis'in "güvenlik endişelerini" gerekçe göstererek kendisini farklı bir uçak kullanmaya yönlendirdiği iddialarını doğrulamıştı.

Kaynak: AA
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