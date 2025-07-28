İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail'in, insansız hava aracıyla Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Binti Cubeyl ilçesinde bir motosikleti hedef alan saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in İHA saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Emre Belözoğlu'nun 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna yanıtı olay oldu

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

3 şehirden güzel haber geldi! Bir noktada ise mücadele sürüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.