İsrail'in Hava Saldırısında Gazze'deki Hastane Yıkıldı

(ANKARA) - Gazze'de faaliyet gösteren son hastanelerden biri olan Al-Ahli Baptist Hastanesi'nin bir kısmı İsrail'in bu sabaha karşı gerçekleşen hava saldırısında yıkıldı. Bölgesel kaynaklar, saldırının hastanenin yoğun bakım ve cerrahi bölümlerini yok ettiğini söylüyor.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'de faaliyet gösteren son hastanelerden biri olan Al-Ahli Baptist Hastanesi'nin bir kısmı İsrail'in bu sabahki hava saldırısında yok edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, binanın "tamamen yok olduğunu" ve bu durumun "hasta ve hastane personelinin zorla tahliyesine yol açtığını" belirtti. Bölgesel kaynaklar, saldırının hastanenin yoğun bakım ve cerrahi bölümlerini yok ettiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, füzelerin iki katlı bir binaya isabet etmesinin ardından hastaneden yükselen büyük alevler ve dumanlar görüldü. İsrail ordusu saldırıyla ilgili haberleri incelediğini açıkladı. Görüntülerde, personelin ve hastaların gece karanlığında binayı terk ettikleri görülüyor. Hastanenin avlusuna sığınan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu onlarca Filistinli kaçarak uzaklaşıyor.

Hamas yönetimindeki hükümetin medya ofisi saldırıyı kınarken, "İsrail, yüzlerce hasta ve sağlık çalışanının bulunduğu Al-Ahli Hastanesi'ni hedef alarak korkunç bir suç işlemektedir" ifadelerini kullandı.

Ekim 2023'te aynı hastaneye yapılan başka bir saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bölgede 50 bin 933'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin bin 563'ünün İsrail'in saldırılarını yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana gerçekleştiğini bildirdi.