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İsrail'in Hava Saldırısında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeybatısındaki El-Garabavi ailesinin evine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesinde El-Garabavi ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, hava saldırısı sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
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