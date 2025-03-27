İsrail'in Hava Saldırısında 7 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeybatısındaki El-Garabavi ailesinin evine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesinde El-Garabavi ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Haberde, hava saldırısı sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel