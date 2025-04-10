İsrail'in Hava Saldırısında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti
Hamas, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesine düzenlediği hava saldırısında en az 29 Filistinlinin öldüğünü ve 50'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
GAZZE, 10 Nisan (Xinhua) -- Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in çarşamba günü Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesindeki bir yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 29 Filistinli hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel