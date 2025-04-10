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İsrail'in Hava Saldırısında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti
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Hamas, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesine düzenlediği hava saldırısında en az 29 Filistinlinin öldüğünü ve 50'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

GAZZE, 10 Nisan (Xinhua) -- Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in çarşamba günü Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye mahallesindeki bir yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 29 Filistinli hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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