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İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına saldırısında 2 Filistinli kadın hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda bir kadın 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda birisi kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Reşid Caddesi'nde yerinden edilenlerin kaldığı iki çadırı insansız hava aracıyla hedef aldı.

Saldırıda birisi kadın 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırısında çevredeki bazı çadırların da hasar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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