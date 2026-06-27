İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına saldırısında 2 Filistinli kadın hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldı. Saldırıda bir kadın 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda birisi kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Reşid Caddesi'nde yerinden edilenlerin kaldığı iki çadırı insansız hava aracıyla hedef aldı.
Saldırıda birisi kadın 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İsrail'in saldırısında çevredeki bazı çadırların da hasar gördüğü kaydedildi.
Kaynak: AA / Hosni Nedim