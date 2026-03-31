İsrail'in Han Yunus'ta İHA ile düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 kişiyi öldürdü ve birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, son saldırılarla birlikte can kaybının 72 bin 285'e ulaştığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, Han Yunus kentine İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 709 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada saldırılarda 1928 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bin 285'e, yaralı sayısının ise 172 bin 28'e çıktığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci
