İsrail'in güneyinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı

İsrail'in güneyinde bir askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün yaşanan olay "kaza" olarak nitelendirildi.

Ülkenin güneyindeki bir askeri üste meydana gelen "kaza" sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail basını da bir askeri aracın devrildiğini aktardı.