İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor: 1'i Çocuk 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 28 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda, biri çocuk olmak üzere iki Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi kaynakları, Beyt Lahya bölgesinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Ayham el-Omari'nin cansız bedeninin hastaneye getirildiğini bildirdi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusuna düzenlediği bir diğer saldırıda, 31 yaşındaki bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri ise, son 24 saat içinde hastanelere 7 kişinin cansız bedeni ile 18 yaralının getirildiğini belirtti.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 817'ye, yaralananların sayısı ise 2.296'ya ulaşırken, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72.593'e, yaralı sayısı ise 172.399'a yükseldi.

Kaynak: Xinhua
