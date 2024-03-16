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Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Sakarya'da Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Adapazarı Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Sakarya Merhamet Gönüllüleri Derneği adına konuşan Bayram Yılmaz, diplomatik girişimlerin sonuçsuz kaldığını ve katliamın devam ettiğini belirterek, İsrail'in uluslararası hukuka uymamasının zayıf ve anlamsız yardımlarla desteklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Sakarya Merhamet Gönüllüleri Derneğinden Bayram Yılmaz, söylenecek her şeyi söyleyip de hiçbir somut adım atmamanın, Gazze'nin dertlerine derman olmadığını belirtti.

Yılmaz, diplomatik girişimlere, toplantılara, zirvelere, bildirgelere rağmen katliamın devam ettiğini, çocuk ve kadınların açlıktan öldüğünü kaydetti.

Uçaktan yardım adı altında göstermelik şovlar yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Gıda kolilerini almak için toplanan kalabalığa ateş açıp kardeşlerimizi şehit eden soykırımcı İsrail'i uluslararası hukuka uyması için zorlamayan her ülkenin yardım adı altında yaptıkları zayıftır, anlamsızdır, iki yüzlülüktür." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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