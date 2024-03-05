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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de kınandı

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İzmit kent merkezinde düzenlenen protestoda, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, Gazze'deki saldırıları kınayarak acil ateşkes ve insani yardımların sağlanmasını talep etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da protestoya katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de kınandı.

İzmit kent merkezi Sabri Yalım Parkı mevkisinde bir araya gelen Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımların girişinin sağlanması talebinde bulundu.

Platformun dönem başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, İsrail'in yıllardır ambargo ve abluka uyguladığı Gazze'ye 7 Ekim 2023'te çok büyük bir saldırı başlattığını hatırlattı.

Saldırılarda 30 bini aşkın Filistinli'nin hayatını kaybettiğini, 70 bin 325 kişinin yaralandığını aktaran Akbulut, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen İsrail'in hukuku tanımadığını, saldırılarını ve işgalini sürdürdüğünü kaydetti.

Akbulut, yaşanan acıların, vicdan sahiplerini üzüntüye sevk ettiği gibi sorumluluklar da yüklediğine işaret ederek, "Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Protestoya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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