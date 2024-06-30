Peygamber Sevdalıları Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Fatih'te yürüyüş düzenledi.

Şehzade Camisi'nde ikindi namazının ardından bir araya gelen platform üyeleri ve aktivistler, "Soykırıma dur de" mesajıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşte tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar atan gruptakilere vatandaşlar da destek verdi.

Beyazıt Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Gazze'de şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Peygamber Sevdalıları Platformu adına basın açıklamasını okuyan Fahrettin Turan, İsrail'in saldırılarının dünyada eşi benzeri görülmemiş vahşet olduğunu söyledi.

Turan, saldırıların İslam ümmetine yönelik bir saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Şeytani kapitalist sömürü düzeninin başını çeken ABD'nin her çeşit desteğiyle daha acımasız hareket edip, Gazze'de aylardır katliamlarını sürdüren siyonist barbarlar, katildir, canidir, modern çağın, Moğol ve Haçlı vahşetinin İslam ümmetine musallat olmuş güncel versiyonudur." diye konuştu.

Gazze halkının direnişinin tüm dünyaya örnek olduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Gazze halkı ve İslami direnişi, tüm Müslümanlar ve insanlık ailesinin her onurlu ferdi tarafından desteklenmeye, sahiplenilmeye devam edilmelidir. Siyonist, emperyalist vahşet, mahkum edilmelidir. Her platformda gündem edilmelidir. Çocukların, kadınların, annelerin, babaların, torunların ölümleri, katledilmeleri normal görülmemelidir. Bu vahşete karşı tanıklık eden insanların suskunluğu onlar için vicdani ölüm ve fikri köleliktir."

Fahrettin Turan, İsrail'in saldırılarını durdurmak için tüm dünyanın ayağa kalkması ve ülkelerin tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.