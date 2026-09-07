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İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında biri çocuk iki Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında biri çocuk iki Filistinli hayatını kaybetti
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GAZZE, 7 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Gazze kentinin batısında bir aracı hedef alan hava saldırısında biri çocuk iki Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

GAZZE, 7 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Gazze kentinin batısında bir aracı hedef alan hava saldırısında biri çocuk iki Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) pazar günü Nasr mahallesinde sivillerin bulunduğu bir araca füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu patlama ve yangın yaşandı.

Xinhua'ya açıklama yapan sağlık kaynakları, saldırıda biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı beş kişinin de Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nın kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı Ebu Assi Okulu yakınlarına düzenlediği hava saldırısında ise yedi kişi yaralandı.

İsrail ordusu iki hava saldırısına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Kırılgan ateşkese rağmen Gazze'de gerilim sürerken, İsrail zaman zaman bölgenin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenliyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana bölgede 1.344 Filistinli hayatını kaybetti, 4.481 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73.651'e, yaralananların sayısı ise 174.592'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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