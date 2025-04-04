İsrail'in Gazze saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine bu sabahtan itibaren düzenlediği saldırılarda en az 26 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistinli sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda, 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin batısında bir motosikleti hedef alması sonucunda ise 1 Filistinli hayatını kaybederken; Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda da Filistinli bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

HAN YUNUS'TA 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'un güneydoğusundaki El-Menara Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu ise 19 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.

BİR GÜNDE 26 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in gün boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.