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Gazze'de can kaybı 73 bin 400'e yükseldi

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İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 73 bin 400'e, yaralı sayısı 174 bin 312'ye çıktı. Son 24 saatte 1 ölü, 2 yaralı kaydedildi. Ateşkes sonrası saldırılarda 1266 kişi hayatını kaybetti; enkaz altında hala binlerce cenaze bulunuyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 400'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 2 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1266 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 200 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 400'e, yaralı sayısının 174 bin 312'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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