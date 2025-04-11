İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürüyor: 2 Asker Yaralı

İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak havadan ve karadan yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde 1'i subay 2 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, Gazze Şeridi'ndeki 2 ayrı çatışmada, 1'i subay 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Golani Tugayı'na mensup bir askerin bugün erken saatlerde çatışmalar sırasında ağır yaralandığı, ağır yaralanan askerin tedavi için hastaneye sevk edildiği ve ailesine haber verildiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu Kan, sabah saatlerinde yaşanan olayda İsrailli askere 2 mermi isabet ettiğini belirtti.

Diğer olayda ise açılan ateş sonucunda 1 İsrail subayının orta derecede yaralandığı ve çatışmanın ardından bölgeye İsrail savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

Subayın tedavi için hastaneye götürüldüğü ve ailesine haber verildiği belirtildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada, Gazze'deki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayırmak için oluşturulan ve Morag Koridoru adı verilen bölgede yoğun faaliyetlerin devam ettiği kaydedildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, 9 Nisan'da yayımlanan haberinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde "tampon bölgeyi" genişletme bahanesiyle Mısır sınırındaki Refah kentini işgal etmeyi planladığını yazmıştı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran Morag Koridoru ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru arasında 75 kilometrekarelik bir alanda "tampon bölge" kurmayı planladığı aktarılmıştı.