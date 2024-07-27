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İsrail'in Gazze'ye saldırıları Stockholm'de protesto edildi

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler, İsrail'in savaş suçu işlediğini ve Gazze'ye saldırıların derhal durdurulmasını talep etti. ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşması da kınandı.

ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin destekçileri, Odenplan bölgesinde bir araya geldi.

Buradan ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği'ne yürüyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasını da kınadı.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu belirtti.

"Yüzlerce ABD'li siyasetçi alkışladı"

Eylemde AA muhabirine konuşan Dror Feiler isimli Yahudi asıllı İsveçli aktivist, "Filistinlilere desteğimizi göstermek için buradayız çünkü buna her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var." dedi.

Filistinlilerin mücadelesinin 1947'den beri devam ettiğini belirten Feiler, "Ne yazık ki dünyada, özellikle de Batıda insanlar görmezden geliyor. İsrail'in yaptıklarını, soykırımı ve Gazze'deki eylemlerini kabul etmeyi seçiyorlar." diye konuştu.

Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasına da değinen Feiler, bunun, "Kongredeki en utanç verici konuşma" olduğunu söyledi.

Feiler, "O 54 dakikalık utanmaz yalanlarla dolu konuşmayı, ABD'yi ve birçok konuda dünyayı yöneten yüzlerce Amerikalı siyasetçi alkışladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Stockholm Filistin İsrail İsveç Gazze Dünya Güncel Haberler

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