İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı

Güncelleme:
Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Gazze'deki can kaybı 72 binin üzerine çıktı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, kuzeydeki Cibaliya beldesinde bir araya toplanan sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda Razı Fevzi Halave (25) yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sivilleri bombaladı.

Saldırıda biri ağır şekilde 3 çocuk yaralandı. Yaralılar tedavi için Nasır Tıp Merkezine nakledildi.

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim 2025'te uygulanmaya başlayan ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre, Gazze'de bu süre İsrail'in saldırılarında 857 kişi öldürüldü, 2 bin 486 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 744'e, yaralı sayısı da 172 bin 588'e yükseldi.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
