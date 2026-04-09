Albüm: İsrail, Gazze Şeridi'ne İki Ayrı Hava Saldırısı Düzenledi: 4 Ölü

GAZZE, 9 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği iki farklı hava saldırısında aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerden birinin Katar merkezli Al Jazeera muhabiri Muhammed Vişah olduğunu belirtti.

