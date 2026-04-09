Haberler

İsrail'in Saldırılarında Biri Al Jazeera Muhabiri Dört Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteciyle birlikte toplam dört Filistinli hayatını kaybetti. Al Jazeera muhabiri Muhammed Vişah'ın da aralarında bulunduğu bu olaylar, bölgedeki gerginliğin artışına işaret ediyor. Son verilere göre, ateşkesin ardından 736 kişi yaşamını yitirdi.

GAZZE, 9 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Gazze kentine düzenlediği iki ayrı hava saldırısında, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu dört Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, Gazze kentinin batısındaki Raşid Caddesi'nde hedef alınan sivil araçtan iki kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi.

Filistinli güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin Doha merkezli Al Jazeera Mubasher haber kanalının muhabirlerinden Muhammed Vişah olduğunu ifade etti.

Al Jazeera kanalı da Vişah'ın ölümünü teyit etti.

Kaynaklar, Gazze kentine bağlı Zeytun mahallesinin doğusunda bulunan Kuveyt Kavşağı yakınlarında sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen hava saldırısında da iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusu, iki olay hakkında da açıklama yapmadı.

Gazze merkezli sağlık yetkililerinin çarşamba günü yayımladığı son verilere göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana 736 kişi yaşamını yitirdi, 2.035 kişi yaralandı. Böylelikle 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 72.315'e, yaralıların sayısı ise 172.137'ye ulaştı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

