İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 80 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 80 Filistinli Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız hava saldırılarında son 48 saat içinde 80 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda sivil alanlar hedef alındı ve çok sayıda yaralı ile göç eden insanlar oldu.

İsrail'in cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız hava saldırılarında 80 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren İsrail, son olarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısındaki Hamad bölgesinde bir binaya ve Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

İlk saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadırların vurulduğu hava saldırısında yangın çıktı. Saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü hava saldırılarında 80 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Bu kişilerden 34'ü Gazze kenti ve kuzey bölgelerde yaşamını yitirdi.

Tıbbi ve yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin son 48 saat içinde 200'den fazla sivili öldürdüğünü, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze kentine doğru yaklaşık 300 bin kişiyi göçe zorladığını ve yaklaşık 1000 konutu tamamen veya kısmen yıktığını belirtti.

Aynı kaynaklar, yaklaşık 140 cansız bedenin hala enkaz altında olduğunu, İsrail ordusunun ambulans ve kurtarma ekiplerinin bombardıman alanlarına ulaşmasını kasıtlı olarak engellediğini, bunun da uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
Rusya'dan ateşkes şartı: Ukrayna, 5 bölgeden çekilecek

İstanbul zirvesinde ne konuşuldu! İşte Putin'in ateşkes şartı
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Bakan Uraloğlu: Süper hızlı treni projelendiriyoruz, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren!
Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti

Belediye başkanı yanındakilerle birlikte dövüp bu hale getirdi
Acun Ilıcalı Hull City'nin yeni teknik adam adayını açıkladı! Türkiye'den alıyor

Yeni teknik adam adayını açıkladı! Süper Lig'den alıyor
Dünyanın en büyük otomobil gemisi Anji Ansheng ilk seferine çıktı

Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Çok konuşulacak sözler: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.