İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 80 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız hava saldırılarında 80 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren İsrail, son olarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısındaki Hamad bölgesinde bir binaya ve Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

İlk saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadırların vurulduğu hava saldırısında yangın çıktı. Saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü hava saldırılarında 80 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Bu kişilerden 34'ü Gazze kenti ve kuzey bölgelerde yaşamını yitirdi.

Tıbbi ve yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin son 48 saat içinde 200'den fazla sivili öldürdüğünü, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze kentine doğru yaklaşık 300 bin kişiyi göçe zorladığını ve yaklaşık 1000 konutu tamamen veya kısmen yıktığını belirtti.

Aynı kaynaklar, yaklaşık 140 cansız bedenin hala enkaz altında olduğunu, İsrail ordusunun ambulans ve kurtarma ekiplerinin bombardıman alanlarına ulaşmasını kasıtlı olarak engellediğini, bunun da uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.