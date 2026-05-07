İsrail Savaş Uçakları Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi: 4 Ölü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği iki ayrı hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Son gelişmelerle birlikte ateşkes sonrası can kaybı 837'ye ulaşırken, toplam can kaybı 72.619 oldu.

GAZZE, 7 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Gazze'ye düzenlediği iki ayrı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal'ın ve yerel görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadıra yönelik hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Basal, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde sivil bir araca düzenlenen diğer hava saldırısında ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu henüz saldırılarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Gazze'deki sağlık yetkilileri son 24 saat içinde hastanelere 4 kişinin cansız bedeninin ve 16 yaralının getirildiğini açıkladı.

Açıklamada 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 837'ye, yaralananların sayısının ise 2.381'e ulaştığı belirtildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72.619'a, yaralı sayısı da 172.484'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua
