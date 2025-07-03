İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Ölü Sayısı 116'ya Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda son günlerde ölenlerin sayısı 116'ya ulaştı. Saldırılarda yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar hedef alındı ve sivillere ateş açıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara yenileri eklendi.

Görgü tanıkları ile sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmişlerin kaldığı bir çadırın hedef alındığı saldırıda 6 kişilik bir aile yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle çevredeki çadırlarda da yangın çıktı.

Gazze Vadisi'nin güneyindeki Salahaddin Caddesi'nde insani yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca Gazze'deki hastanelere 19 Filistinlinin cenazesi getirildi. Böylece son bir günde ölenlerin sayısı, 27'si insani yardım bekleyenler olmak üzere 116'ya çıktı.

Daha önceki saldırılarda 89 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
İsmi Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten İstanbul'da sürpriz paylaşım

İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız İstanbul'dan paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Hakan'dan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Kurtlar Vadisi'nde 'Kibritçi Cevat' karakterini canlandıran oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.