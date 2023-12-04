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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun gece boyu, Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun gece boyu, Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti,

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında hala ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Refah kentindeki Tennur Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda da en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kent merkezinde farklı noktaları bombalaması sonucu en az 3 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 bini aşkın Filistinlinin sığınma alanı olarak kullandığı Kemal Advan Hastanesi yerleşkesinin giriş kapısına düzenlediği saldırıda ise ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ve topçularının, Nusayrat ve Cibaliye mülteci kampları ile Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine düzenlediği saldırılarda 3 sivil savunma görevlisi ile çoğu çocuk ve kadın çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a da kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, hava saldırılarını artırırken gece boyunca Gazze'de yaklaşık 200 yeri vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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