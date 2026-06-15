Haberler

Gazze'de ateşkes ihlali: 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri 3 yaşında çocuk diğeri kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide beldesinde Filistinlilerin bulunduğu bir alanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Nadiye Kemal Ayaş isimli kadının, evinin hemen yakınını hedef alan söz konusu İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın Vadi es-Salka bölgesine ateş açtı.

Açılan ateşte 3 yaşındaki Rayan Beha Ebu el-Acin hayatını kaybetti, küçük çocuğun babası ise yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, bölgeye hemen her gün saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde

Masadaki 14 kritik madde ortaya çıktı
Tuvalete giren kadının üzerine bina çöktü! O anlar kamerada

Tuvalete giren kadının üzerine bina çöktü! O anlar kamerada
Ordu'da sendika başkanının park halindeki aracı kundaklandı

Sendika başkanı kabusu yaşadı
Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı

Kayıp keçilerini bulduğu mağarada gördüğüne inanamadı
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu

Milyonların gözü bu kampanyada! Merak edilen fiyat listesi belli oldu