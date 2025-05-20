İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 50 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği bombardımanda 33'ü çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere, en az 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılara dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü kanlı katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'ye saldırılarını şiddetlendirdiği aktarılan açıklamada, bu saldırılarda İsrail ordusunun aşevlerini, sivillerin evlerini, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini ve hastaneleri doğrudan hedef aldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırım suçu işlediğine vurgu yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği saldırılarda 33'ü çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de "sivil halka karşı öldürme ve aç bırakma silahını" kullandığı belirtilen açıklamada, uluslararası hukukun ve sözleşmelerin açık ve sistematik şekilde ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in dünyanın gözü önünde organize terör suçu işleyen bir sömürge rejimi olduğu" vurgulandı.

Gazze'de işlenen soykırım suçundan İsrail ve ABD'nin yanı sıra İsrail'e siyasi, askeri ve diplomatik destek veren "İngiltere, Almanya ve Fransa" gibi ülkeler de sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, "utanç verici sessizliği bozma ve İsrail'in iğrenç katliamlarına son verilmesi için acil ve derhal harekete geçme, İsrailli liderlerin savaş suçlusu olarak yargılanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de işlediği katliamlara ilişkin, İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'ın açıklamaları hatırlatıldı.

Hükümetin "intikamcı, ahlaksız insanlarla dolu, güçsüz olduğunu" ve İsrail'in varlığına bir tehdit oluşturduğunu belirten Golan, "Normal bir devlet sivillere karşı savaş yürütmez, hobi olarak çocukları öldürmez, bir halkı yerinden etmeyi kendisine hedef olarak belirlemez. İsrail milletler arasında bir parya devleti olmaya doğru ilerliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.