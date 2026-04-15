Haberler

İsrail, Gazze'nin Batısına Hava Saldırısı Düzenledi: En Az 4 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az dört Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Sağlık kaynakları yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

GAZZE, 15 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in salı gecesi Gazze'nin batısındaki bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında en az 4 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin sağlık kaynakları yaptıkları açıklamada, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Eş-Şati Mülteci Kampı içerisindeki bir kışlaya ve yakınında yer alan jeneratörlere isabet etmesi sonucu can kayıpları ve yaralanmaların meydana geldiğini, ardından yaralıların Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti.

Görgü tanıkları, bir İHA'nın bölgeye en az bir füze ateşleyerek yüksek bir patlamaya ve yangına neden olduğunu, ambulans ekiplerinin bölgedeki yaralıları tahliye ettiğini ve bölge sakinleri arasında panik yaşandığını söyledi.

Sağlık kaynakları, saatler önce Gazze'de bir araca düzenlenen bir başka İsrail saldırısında aralarında 1'i çocuk olmak üzere 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini de ifade etti.

İsrail, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

