İsrail'in Gazze'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı, sivil yerleşim alanlarını hedef aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, Zevayide köyünün kuzeyindeki Sevariha Mezarlığı çevresinde bulunan sivilleri hedef aldı.
Kaynak: AA / Ömer Erdem