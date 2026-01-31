Haberler

İsrail, Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi: En Az 12 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, Gazze'nin kuzey ve güneyinde çeşitli hedeflere yapıldı. Hayatını kaybedenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana, 500'den fazla Filistinli İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti.

GAZZE, 31 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgedeki kaynakların hastane yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, Gazze'nin hem kuzeyinde hem de güneyinde düzenlenen saldırılarda, Gazze kentindeki bir apartman dairesi ile Han Yunus'taki bir çadır hedef alındı.

Hayatını kaybedenler arasında iki farklı aileden iki kadın ve altı çocuk bulunuyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 500'den fazla Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın

Görüntüye tepki yağıyor: Kurtla boğuşan kangalın son haline bakın
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Lapa lapa yağan kar bile galibiyete engel olamadı! Erzurumspor gözünü Süper Lig'e dikti

19. saniyede fişi çektiler, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar