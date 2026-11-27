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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 6 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan aktarılan bilgilere göre, İsrail hava saldırısında sabah erken saatlerde Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan apartman vuruldu.

Hava saldırısında aralarında bebeklerin, çocukların ve kadınların da yer aldığı birçok Filistinlinin yaralandığı ve Şifa Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) bir grup Filistinliyi hedef aldığı ve yaralananların Şifa Hastanesine ulaştırıldığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar, İsrail'in saldırılarında en az 6 Filistinlinin yaralandığı bilgisini verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1075 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 163 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 772'ye, yaralı sayısı 176 bin 238'e ulaştı.

Kaynak: AA