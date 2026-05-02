İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırıları İsveç'te protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'yi ve son haftalarda Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'de siviller öldürülüyor", "Gazze'de gıda yardımı engelleniyor", "Lübnan'a ve İran'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin", "Savaş istemiyoruz" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'a yapılan hava saldırılarını durdurmasını, İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

İran, Filistin ve Lübnan bayrağı taşıyan göstericiler, İran'a da saldırıların durdurulmasını istedi.

"Baskı kurmak isteyenlerin önünde diz çökmektense, ölümü göze almak daha onurlu"

İsveç Kilise Birliğinden rahibe Ann Christin Kristiansson, AA muhabirine, yaşananların siyaset ve dinler üstü bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Kristiansson, "Şu an Filistin'de yaşananlar, siyasetin ve coğrafyanın ötesindedir. İnsanları ve ruhlarını parçalamak, Lübnan'da Hz. İsa heykelini yıkmaktan çok daha ağır bir suçtur. Gençlerin bu zulmü 'normal' karşılayarak büyümesi hepimiz için büyük bir utançtır." ifadelerini kullandı.

Hamas üyeleriyle tanışan bir kardinalin anısını paylaşan Kristiansson, "O kardinal, görüştüğü kişilerin içinde nefret değil, barışa duyulan derin bir bağlılık görmüştü. Dünyanın bu zulme karşı güçlü ve iyi niyetli bir direnişle birleşmesi gerekiyor." dedi.

Kötülüğe boyun eğilmemesi gerektiğini vurgulayan Kristiansson, adalete olan inancın sevgiyle pekişeceğinin altını çizdi.

Kristiansson, "Baskı kurmak isteyenlerin önünde diz çökmektense, ölümü göze almanın daha onurlu olduğunu Filistin'de dünya gördü." diye konuştu.