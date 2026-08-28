Gazze'de Ateşkes İhlali: 3 Filistinli Öldü

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara beldesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ateşkesi bir kez daha ihlal ederek, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürdü.

Nasır Hastanesi'nden AA'ya verilen bilgiye göre, İsrail İHA'sının, El-Karara beldesi yakınlarında sivillerin bulunduğu noktayı hedef alması sonucu aynı aileden 3 kişinin cenazesi hastaneye getirildi.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar da hayatını kaybedenlerin Abidin ailesinden 2 kardeş ile kuzenleri olduğunu aktardı.

Kaynaklar, İsrail'e ait İHA'nın söz konusu kişileri beldedeki evlerinin önünde bulundukları sırada hedef aldığını ve saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda da İsrail askeri araçlarının açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Yaralanan Filistinli, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan AA muhabiri, Han Yunus'un güneyinde İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldığını bildirdi.

İsrail'e ait savaş gemilerinden de kentin kıyılarına doğru ateş açıldığı, olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1303 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 336 kişi yaralandı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 438, yaralı sayısı ise 174 bin 447 olarak açıklandı.

Kaynak: AA