İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 657'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 657'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte "3 şehit ve 8 yaralının" ulaştığı belirtilirken, söz konusu can kayıplarının yaşandığı olaylara dair ayrıntıya yer verilmedi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarını ve ihlallerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, 11 Ekim 2025'ten bu yana yaşanan ihlaller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 484'e, yaralı sayısının ise 1321'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucu toplam can kaybının 71 bin 657'ye, yaralı sayısının ise 171 bin 399'a çıktığı aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'nin altyapısının yüzde 90'ını yok ettiğini açıklarken, Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
