İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Saldırılar, sivil hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, kuzeydeki Cibaliya beldesinde bir araya toplanan sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda Razı Fevzi Halave (25) yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan bir keskin nişancının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir kliğinin yakınlarında hedef aldığı Hasan Abid isimli Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Abid'in naaşını almaya çalışan sivil savunma ekiplerini de İHA ile hedef aldı. Sivil savunma daha sonra Abid'in naaşına ulaşmayı başardı ve Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne nakletti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sivilleri bombaladı.

Saldırıda biri ağır şekilde 3 çocuk yaralandı. Yaralılar tedavi için Nasır Tıp Merkezine nakledildi.

Beyt Lahiya beldesinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim 2025'te uygulanmaya başlayan ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre, Gazze'de bu süre İsrail'in saldırılarında 857 kişi öldürüldü, 2 bin 486 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 744'e, yaralı sayısı da 172 bin 588'e yükseldi.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
