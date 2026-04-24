Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir kavşağa saldırı düzenledi.

Behlul Kavşağı'na düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralıların olduğu aktarılırken, sayıya ilişkin ise bilgi verilmedi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek öldürme, gözaltı, kuşatma ve aç bırakmayı da içeren 2 bin 400 ihlal gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes ihlalleri sonucu 786 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 217 kişi yaralandı.

Ateşkes anlaşmasına, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve geniş yıkıma yol açan saldırılarının ardından varılmıştı.

Saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu

Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti
Balıkçı denizde boğulan koyunu görünce şaşkına döndü

Fark edince yanına yaklaştı, gördüğü manzara balıkçıyı şoke etti
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu

Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt