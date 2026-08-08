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Gazze'de can kaybı 73 bini aştı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybının 73 bin 384'e, yaralı sayısının 174 bin 242'ye ulaştığını açıkladı. Son 48 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ateşkes sonrası ölü sayısı 1257'ye çıktı; enkaz altında binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 384'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler aktarıldı.

Son 48 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ile 6 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1257 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 131 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 384'e, yaralı sayısının 174 bin 242'ye yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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