Haberler

İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İsrail, Hamas'ın üst düzey üyelerini hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası binada ağır hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Gazze'de Hamas'ın "iki üst düzey üyesinin" hedef alındığı iddia edildi.

İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 910'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
CHP'de makam aracı krizi! Özel'den 'Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı' iddiası

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

Acun'un ilk transferi Galatasaray'dan
Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis

Parayı koyacak yer bulamayacaklar! Süper Lig devine tam 55 milyon euro
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi

Evinin kapısını açan bu görüntüyle karşılaştı
Erzurum'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

İki aile şehri savaş alanına çevirdi! Çok sayıda yaralı var
Arkadaşlarıyla girdiği gölette can verdi

Daha 16 yaşındaydı! Bayramın ilk günü can verdi
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri